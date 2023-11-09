وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الحرب حتى نعيد المختطفين

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه لن تتوقف الحرب على قطاع غزة، حتى يستعيدوا الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، قائلا: "لن نوقف الحرب حتى نعيد المختطفين".

وأضاف جالانت، في مؤتمر صحفي اليوم، نقلته قناة "الجزيرة": "مقاتلونا متمركزون في قلب غزة مقابل مستشفى الشفاء، المختبئون في الأنفاق تحت مستشفى الشفاء يسمعون أصوات دباباتنا ويرتعدون خوفا"، حسب ادعاءه.

وتابع: "سنضع يدنا على كل من اعتدى على دولتنا وأطفالنا ونسائنا والأمر قد يستغرق يوما أو أسبوعا أو عاما أو أعوام"، زاعما أن تلك الحرب "هي أكثر الحروب التي خضناها شرعية وعدلا".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "الرهائن الأطفال مثل أطفالي ولن يوقف القتال في غزة لحين تحريرهم، لن نوقف القتال أو إطلاق النار طالما المختطفون لا يزالون في غزة ولم يتم القضاء على حماس"، لافتا إلى عدم معارضة أي شخص في إسرائيل، أهمية قوات الاحتياط، على حد قوله.

وأوضح أنهم "سينبنون المستوطنات في غلاف غزة من جديد والحياة ستعود إلى طبيعتها"، مضيفا أنهم يريدون "أن نخرج جميع الفلسطينيين من غزة والانتقال جنوبا حتى نتحرك بحرية".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "القضاء على حماس مصلحة إسرائيلية وأمريكية وعالمية، ولا فرق بالنسبة لنا بين حماس والجهاد ونوجه ضربات موجعة لهم جميعا".