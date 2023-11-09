إنتر ميلان يهزم سالزبورج ويتأهل لدور 16 بدوري الأبطال

نجح فريق إنتر ميلان، في التغلب على ريدبول سالزبورج النمساوي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

دخل إنتر ميلان المباراة بتشكيلة تضم، يان سومر، أوريل بيسيك - أتشيربي - باستوني، دارميان - فراتيسي - أوجلو - مخيتاريان، كارلوس أوقستو - ماركوس تورام - سانشيز.

الشوط الأول سيطر التعادل السلبي على مجريات الأمور بين الفريقين، رغم تعدد المحاولات على كلا المرميين، ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الفترة الأولى، كما بدأت بلا أهداف.

الشوط الثاني جاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين لاسيما إنتر ميلان الذي كان اكثر ضغطا وهجوما ، بينما اعتمد سالزبورج على الهجمات المرتدة، ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدف الفوز للفريق الإيطالي والمباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة عدة محاولات من الجانبين، لكنها لم تتحول لهز الشباك ، بسبب عدم خطورة تلك المحاولات وافتقارها للنهاية الجيدة.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد وضمن الثنائي التأهل إلى دور الـ 16 بالبطولة.