حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 43 ألفا و500

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ400 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 44 شهيدًا و81 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 43 ألفًا و552 شهيدًا، و102 ألف و765 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وقبل قليل، استشهد 11 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدينة غزة، وبيت حانون، شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد خمسة مواطنين في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ستة مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال المدفعي على مدينة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال غارة على مبنى في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، جنوبا.