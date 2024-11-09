نائب وزير الخارجية الروسي: مستعدون للاستماع إلى مقترحات ترامب حول أوكرانيا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف اليوم السبت، عن استعداد بلاده للاستماع إلى مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب حول أوكرانيا، بشرط أن تكون "أفكارا حول كيفية المضي قدما في التوصل إلى تسوية، وليس في مجال مواصلة ضخ جميع أنواع المساعدات لنظام كييف".

وأضاف ريابكوف، في مقابلة مع وكالة انترفاكس الروسية، أن موسكو وواشنطن "تتبادلان إشارات حول أوكرانيا، عبر "قنوات مغلقة" لكن لم يحدد ما إذا كان الاتصال مع الإدارة الحالية أم مع ترامب و أعضاء إدارته المقبلة.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جويب بوريل قد وصل إلى كييف ، اليوم السبت لإجراء محادثات مع زعماء أوكرانيين، فيما من المرجح أن تكون المرة الأخيرة، قبل انتهاء فترة ولايته.

وكتب بوريل على موقع التواصل الاجتماعي/إكس "لقد كان دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرنيا أولويتي الشخصية ، خلال ولايتي وسيبقى على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".