4 مجازر وعشرات الشهداء بغارات إسرائيلية على غزة

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الكثيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال وصحفيون.

وفيما يلي أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة خلال اليوم، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري:

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 44 شهيدا، و81 جريحا.

بلغ عدد الشهداء منذ فجر اليوم حتى الآن 32 شهيدا، جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 16 شهيدا في شمالي القطاع.

واستشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عددا من الفلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي القطاع.

والمنزل المستهدف هو منزل الصحفي يونس أبو جراد في منطقة المنشية.

ارتفع عدد شهداء القصف الذي استهدف "مدرسة فهد الصباح"، بحي التفاح شرقي مدينة غزة، إلى 6، بينهم صحفيان وطفلة.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل ساحة "مستشفى شهداء الأقصى".

وقال الإعلام الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قصف اليوم للمرة التاسعة منذ 7 أكتوبر 2023 خياما لصحفيين ونازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

في منطقة المواصي، غربي مدينة خان يونس، استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في غارات شنتها طائرات درون إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين.

وارتفع اليوم عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي إلى 43 ألفا و552 شهيدا، و102 ألف و765 مصابا.