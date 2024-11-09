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أعداد جريدة الشروق
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5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة

وكالات
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 11:44 ص | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 11:44 ص

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طيران الاحتلال نفذ غارة على مبنى في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم 3 سيدات، صباح اليوم السبت، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ400.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ثلاث سيدات، من عائلة حمودة، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مبنى في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنا استشهد برصاص قناص الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر لعام 2023 إلى نحو 43508 شهداء، و102684 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

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