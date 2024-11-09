فاركو يتعادل مع البنك الأهلي في الدوري الممتاز

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقي البنك الأهلي وفاركو، التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

أهدر لاعبو فريق البنك الأهلي العديد من الفرص المحققة خلال المباراة، وسط تألق من الحارس محمد سعيد «شيكا» الذي قاد فريقه فاركو للحصول على نقطة في لقاء اليوم.

وبتلك النتيجة، حصد الفريقان أولى نقاطهما في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد خسارتهما في مباراتي الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه فريق البنك الأهلي نظيره بيراميدز يوم 22 نوفمبر الجاري، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، فيما سيلعب فريق فاركو مع نظيره إنبي في اليوم ذاته.