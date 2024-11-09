استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وتركيا

أعلنت شركة «أجنحة الشام» السورية للطيران، عن البدء بتسيير رحلات جوية للمرة الأولى من مطار حلب الدولي إلى تركيا ومصر مرورا بالكويت.

وأشار مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أسامة ساطع، إلى أن الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية، ولتلبية احتياجات مسافريها، ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام.

وكشف ساطع في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، عن أنه «سيتم تسير رحلات من مطار حلب الدولي للمرة الأولى اعتباراً من الـ 14 من شهر نوفمبر الجاري، كل خميس من كل أسبوع إلى إسطنبول والقاهرة، مروراً بمطار الكويت الدولي».

وبيّن مدير التطوير أن الربط الجوي بعد ربط مدينة حلب مع العديد من المحطات الخارجية «خطوة مهمة بالنسبة للسوريين»، وخصوصاً لأهالي مدينة حلب وليس فقط للمقيمين في الكويت أو إسطنبول أو القاهرة، بل أيضا للمقيمين في كل دول الخليج، مؤكدا أن هذا الربط الجوي من شأنه تخفيف أعباء التعب والجهد اللذين يتكبدهما أهالي حلب بالوصول إلى مدينتهم.

وعن عدد الرحلات أسبوعيا، قال مدير تطوير الأعمال والعلاقات العامة: «سيتم تسيير رحلة كل أسبوع من مطار حلب الدولي إلى إسطنبول والقاهرة مروراً بمطار الكويت الدولي، كما سيتم تسيير رحلتين جديدتين ‏أسبوعياً من مطار ‏دمشق الدولي إلى كل من إسطنبول والقاهرة مروراً بمطار الكويت ‏خلال النصف الأول من ‏شهر نوفمبر الجاري».

من جهتها، أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، نهاية الشهر الماضي، عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق وجدة في المملكة العربية السعودية، بمعدل رحلتين أسبوعياً.