المجلس الأعلى للجامعات يبحث برامج الدراسات الزراعية في معهد التعاون الزراعي

استضاف المعهد العالي للتعاون الزراعي في شبرا، لجنة التخطيط لقطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور عبدالغني الجندي رئيس لجنة القطاع؛ لبحث تنمية الكوادر البشرية، ودعم الهندسة الزراعية بما يتماشى مع خطط الدولة الاستثمارية والإستراتيجية للتطوير قصيرة وطويلة الأجل، مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحالي والمستقبلي، وفقًا للمعايير العلمية والأكاديمية العالمية.

ورحب الدكتور أحمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي، بأعضاء اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تضع تخطيط سياسات التعليم العالي في مصر وفق رؤية متكاملة، وفي ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية.

وأشار إلى أهمية ربط المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد، مع آليات التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، في ضوء احتياجات سوق العمل، وبما يلبي متطلبات الوظائف المستقبلية في ظل المتغيرات التكنولوجية.

وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة الدكتور عبدالغني الجندي رئيس لجنة القطاع الزراعي، والدكتور أحمد جلال العميد السابق لزراعة عين شمس، وعميد المعهد العالي للتعاون الزراعي، والدكتور أيمن حافظ أمين اللجنة، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، ومحافظ الفيوم الأسبق، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، ومن أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للتعاون الزراعي الأساتذة الدكتور حسن قرقار، والدكتور حلمي زغلول، والدكتور السيد الخشن.