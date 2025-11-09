جهاز العلمين الجديدة يعلن إجراء القرعة العلنية لبيع عدد من الورش ومراكز الخدمة والصيانة

قال الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن الجهاز أعلن سابقا إجراء القرعة العلنية لبيع 10 ورش حرفية و21 مركز خدمة وصيانة، بين المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط المعتمدة وطبقًا للكشوف المرفقة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، في بيان إعلامي، أنه من المقرر أن تجري القرعة يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، بمقر أرض المعارض بالمدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة.

ودعا جهاز مدينة العلمين الجديدة، الذين وردت أسماؤهم ضمن الكشوف المُعتمدة، إلى الحضور في الموعد والمكان المحددين؛ لمتابعة إجراءات القرعة العلنية، مصطحبين معهم ما يفيد هويتهم الشخصية، في إطار من الشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لتوفير بيئة خدمية متكاملة تدعم الأنشطة الاقتصادية والحرفية، وتُسهم في تلبية احتياجات سكان مدينة العلمين الجديدة.