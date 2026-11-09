محافظ بورسعيد يوجه بصرف 50 ألف جنيه لكل متضرر من انهيار جزء بعقار بحي الشرق

زار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، الأسر المتضررة من حادث انهيار جزء من أحد العقارات بحي الشرق، الذي وقع أمس، وذلك بمقر إقامتهم بدور الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة؛ للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، في إطار التعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

ورافق محافظ بورسعيد، خلال الجولة، العميد إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، وفوزي الوالي، رئيس حي الزهور، ومحمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد حلمي، مدير مديرية التموين.

وحرص المحافظ، على الالتقاء بالأسر المتضررة والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والاطمئنان على توفير سبل الراحة والإقامة المناسبة لهم، مؤكدًا أن المحافظة تضع سلامة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم على رأس أولوياتها.

ووجه أبو ليمون، بصرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل حالة متضررة من الحادث؛ دعمًا من المحافظة وبالمشاركة المجتمعية من بعض رجال الأعمال وشركات المقاولات، بجانب تخصيص غرفة مستقلة ومجهزة بكل الاحتياجات اللازمة للمعيشة لكل أسرة بدور الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة؛ بما يضمن توفير إقامة مناسبة تحفظ خصوصية الأسر وتلبي احتياجاتهم خلال الفترة الحالية.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية والمختصة، وسرعة تنفيذ جميع التوجيهات، وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للأسر المتضررة.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيظل على تواصل مستمر مع الأسر المتضررة؛ لمتابعة أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم أولًا بأول، لحين اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم وتجاوز تداعيات الحادث، مشددًا على أهمية تكاتف الأجهزة التنفيذية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين في مثل هذه الظروف.

يُذكر أن حي الشرق قد شهد أمس انهيار جزء من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع تداعياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة أوضاع الأسر المتضررة وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم.