محافظ المنوفية يحيل مدير مستشفى زاوية الناعورة و48 متغيبًا للتحقيق وينقل المدير الإداري بسبب ضعف الإشراف

قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة مدير مستشفى زاوية الناعورة المركزي و48 من العاملين المتغيبين للتحقيق، ونقل المدير الإداري إلى الإدارة الطبية بالشهداء، بسبب ضعف الإشراف وتدني مستوى الخدمات والتقصير في أداء المهام الوظيفية، وذلك عقب مرور مفاجئ لفريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة على المستشفى.

وجاءت القرارات خلال جولة ميدانية أجراها محافظ المنوفية، اليوم، الاثنين، بمركز ومدينة الشهداء، حيث كلف فريق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور على المستشفى، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الانضباط الإداري وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أوجه القصور.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب، مشددًا على عدم السماح بأي تقصير داخل منظومة الجهاز الإداري، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المقصرين.

وأشار إلى أن الانضباط والإخلاص في العمل يمثلان المعيار الأساسي لتقييم أداء المسؤولين في مختلف المواقع، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.