سلّط الإعلامي أحمد موسى، الضوء على أزمة يشكو منها قاطني حي حلوان، وهي أعمادة الضغط العالي الموجودة في الأحياء السكنية.

وقال في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن هذه الأعمدة قد تتسبب في حالات وفاة، أو حرائق مستقبلية، محذرًا من خطورتها ومناشدا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للتدخل وحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وتابع: «لا أعلم ما الذي بُني أولا المنازل أم الأعمدة، وهذه الإنشاءات غير مخططة على الإطلاق، ويبدو أن السكان خالقوا القانون وبنوا هذه البيوت في تلك الأماكن».

واستمر أيضًا في استعراض أزمات المنطقة من انتشار القمامة في الشوارع، والمصارف، ما يؤدي لانتشار الأمراض وتهديد سلامة المواطنين.