حلمي بكر: بعض وسائل الإعلام تذيع أغاني المهرجانات لأنها بتجيب فلوس

قال الموسيقار حلمي بكري، إن بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية تؤيد إذاعة أغاني المهرجانات بسبب نسب المشاهدة والإعلانات والربح المادي بصرف النظر عن جودة المحتوى.

وأضاف بكر خلال لقائه ببرنامج "مين فينا الصح"، المذاع عبر فضائية الشمس مساء الأربعاء، أن بعض المطربين تحولوا إلى أداء أغاني المهرجانات؛ نظرا لإقبال الشباب عليها وترديدها بصفة مستمرة.

وأكد أن مواجهة المهرجانات قضية بلد وشعب كامل؛ للحفاظ على الشباب والجيل القادم من المحتوى غير اللائق الذي لا يعبر عن عراقة الفن المصري.

ووصف بكر انتشار الأغاني الشعبية والمهرجانات بين فئة الشباب بالسم القاتل الذي يتوغل داخل المجتمع.

وانتقد استضافة بعض القنوات الفضائية مؤديي المهرجانات وكثرة ظهورهم على شاشات البرامج التلفزيونية، بدلا من مواجهة ما يقدمونه من إسفاف وكلمات مبتذلة، بحسب تعبيره.