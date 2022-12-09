الحضارة الفرعونية: أيرلندا تعتزم إعادة مومياء و قطع أثرية أخرى إلى مصر

وتشمل القطع أيضا مجموعة من أربعة أواني كانوبية، وهي حاويات استخدمها المصريون القدماء لحفظ الأحشاء أثناء التحنيط، وأغطية جنائزية للرأس والجسد تُعرف باسم "الكارتوناج".

وهذه الجرار هي أقدم القطع، ويرجع تاريخها على الأرجح إلى ما بين 945-700 قبل الميلاد، وقد تم شراؤها من قبل الكلية من تاجر تحف في يوركشاير.

لا توجد سجلات تشير إلى كيفية وصول الكارتوناج (غلاف مزين بقناع جنائزي للتابوت الخشبي الذي تحفظ فيه المومياء) إلى الجامعة.

وقد اكتشف التابوت عبر تنقيبات عالم المصريات الإيطالي إرنستو سكياباريللي في أوائل القرن العشرين.

ويأتي الإعلان عن إعادة القطع الأثرية في أعقاب المناقشات الجارية بين الكلية والحكومتين المصرية والأيرلندية والمتحف الوطني الأيرلندي.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفني، إنه "مسرور" لأن وزارته يمكن أن تساعد في ما وصفه بأنه "مشروع مهم".

وأعرب سفير مصر لدى أيرلندا، محمد ثروت سليم، عن شكره لكل من شارك في عملية إعادة القطع الأثرية إلى الوطن.

وسيتم توثيق إعادة القطع في مشروع إبداعي يسمى "كينشيب" أو "قرابة"، بقيادة الفنانة الأيرلندية دوروثي كروس.