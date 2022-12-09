عمرو أديب: السؤال المطروح في السوق هو أين الدولار وليس سعره

قال الإعلامي عمرو أديب، إن السؤال المطروح في السوق من قبل التجار هو أين الدولار وليس سعره.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن هناك حاجة لدفع ما بين أربعة وستة مليارات دولار لضخ السلع الموجودة في الموانئ إلى الأسواق، ومن ثم تتيح المعروض بشكل أكبر.

وذكر أن سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) يرتفع بشكل كبير، موضحا أن هناك شحا في العملة الأجنبية أيضا.

وأكد أن أحدا لا يمكنه توقع ما يمكن أن يؤول إليه الوضع الاقتصادي، وبالتالي لا يمكن نصْح أحد بما يجب أن يفعله.

وتابع: "لا يهمني الدولار بكام ولا الذهب بكام.. اللي يهمني إن الدولة تحافظ على مستوى حياة جيد للفقراء في مصر".

وشدد على أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هو تقليل حجم الألم والتضرر للطبقات الفقيرة بسبب الأزمة الاقتصادية.