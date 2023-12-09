بلينكن يجري مباحثات مع نظرائه من دول عربية وإسلامية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضرورة منع تهجير المدنيين في غزة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

وقال بلينكن خلال لقائه وفد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي -أمس الجمعة- إنه من الضروري حماية المدنيين في قطاع غزة، مشددا على ضرورة منع التهجير والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

وشدد بلينكن خلال لقاء بنظيره السعودي على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وأدان بلينكن خلال لقائه نظيره السعودي، هجمات الحوثيين على سفن تجارية بالمياه الدولية، مضيفاً أنه بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان، ضرورة تحرير بقية الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية.