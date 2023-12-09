فوز الأهلي والزمالك في الجولة السابعة بدوري رجال الطائرة

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انتهت منذ قليل مباريات الجولة السابعة في دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023/2024.

وشهدت فوز النادي الأهلي على بتروجت بنتيجة 3/0، فيما فاز الزمالك على الطيران بنتيجة 3/1.

وفي مباريات أخرى فاز مصر للبترول على الصيد بنتيجة 3/0، وحقق الداخلية الفوز على ألعاب دمنهور بنتيجة 3/2.

وفاز الترسانة على نظيره دلفي بنتيجة 3/1، فيما حقق الشمس الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3/0.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وفاز إيسترن كومباني على الزهور بنتيجة 3/2، وخسر الإعلاميين أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/0.

وتمكن فريق القناة من تحقيق الفوز على إسكندرية للبترول بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة فاز سبورتنج على سموحة، وتفوق هليوبوليس على هليوليدو بنتيجة 3/0 أيضًا.