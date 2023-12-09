 الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤكد التزامه بقرار منع الرياضيين الروس من المشاركة في بطولاته - بوابة الشروق
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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤكد التزامه بقرار منع الرياضيين الروس من المشاركة في بطولاته

د ب أ
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 3:50 ص | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 3:50 ص

واصل الاتحاد الدولي لألعاب القوى التزامه بقرار منع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في بطولاته، وذلك رغم قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح لهم بالمنافسة كمحايدين في أولمبياد باريس 2024.

وقال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد خلال اجتماع بمونت كارلو: "موقف اتحادنا لم يتغير، لا يمكنني إضافة شيء إلى ذلك".

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرر في مارس الماضي، عدم السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمنافسة في البطولات الدولية، حتى كرياضيين محايدين، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتشكلت مجموعة عمل لتقييم مدى إمكانية ومتى يمكن للرياضيين الروس والبيلاروس العودة للمشاركة في البطولات.

وأضاف بيان للاتحاد أن المجموعة ستدرس إذا ما كانت العقوبات الحالية كافية أو يمكن تخفيفها أو إضافة عقوبات أخرى عليها.


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