الجهاز القومي للاتصالات يوضح مميزات وطريقة التحويل وتكلفة شرائح e SIM: تدعم تشغيل حتى 10 أرقام

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن شريحة الاتصال الإلكترونية «e SIM»؛ هي تطبيق إلكتروني يغني المستخدم عن تركيب الشريحة العادية في الهاتف.

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين، الفئات الراغبة في التحول من الشرائح العادية؛ بالتوجه مباشرة إلى شركة الهاتف وطلب التحويل إلى «e SIM»، لافتا إلى إعطاء الشركات رمز الاستجابة السريع QR Code للمستخدم؛ من أجل مسحه وتنزيل الخط تلقائيًا على الهاتف.

واستعرض المميزات التي تدفع المستخدم للتحول، والتي على رأسها؛ الأمان إذ لا يمكن تلف الشريحة أو سرقتها، بالإضافة إلى إمكانية استخدام أكثر من رقم هاتف على جهاز واحد، موضحا أن بعض الهواتف الحديثة تدعم حتى 10 أرقام على «e SIM».

وأضاف أن التحول يتيح سهولة التنقل بين الخطوط مع إمكانية الاحتفاظ بشريحتين دائمتين، مؤكدا أن استخدامها لا يؤثر على باقات الإنترنت أو جودة الخدمة.

وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا على الشرائح منذ طرحها في مصر الخميس الماضي، مشددا أن عملية الاستبدال تتم بسهولة ويسر.

ولفت إلى تراوح رسوم استبدال الشريحة العادية إلى «e SIM» بين 270 و 300 جنيه حسب الشركة، في حين يتراوح سعر شراء الشريحة الجديدة بين 330 و 350 جنيها.