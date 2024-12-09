تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:



تراجعت أسعار الطماطم 50قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

وارتفعت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

وتراجع سعر البصل جنيهين ليترواح بين 12 إلى 18 جنيها.

وارتفعت أسعار الكوسة 3جنيهات لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

وتراجعت أسعار الجزر جنيهين لتترواح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وانخفضت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

وارتفعت أسعار الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

وصعد سعر الفلفل الرومي 3جنيهات ليتراوح بين 14 إلى 13 جنيها.

وارتفع سعر الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 15 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 10 إلى 12 جنيها.

وصعد سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 11 إلى 17 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



واستقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وثبت سعر اليوسفى ليترواح بين 6 إلى 11 جنيها.

وقفز سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 30 إلى 35 جنيها.

وارتفعت أسعار الجوافة 3 جنيهات لتتراوح بين 16 إلى 26 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 17 إلى 27 جنيها.

وسجلت أسعار الفراولة ما يترواح بين 30 إلى 40 جنيها.

وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 10 إلى 16 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.