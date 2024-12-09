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استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وكالات
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 12:30 م

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارة إسرائيلية وقعت صباح اليوم في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بالقرب من حاجز للجيش اللبناني، استهدفت سيارة بطريق صف الهوا مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ٤ عسكريين بجروح متوسطة.

كانت تصريحات سابقة لمسئولين لبنانين قد عبرت عن انزعاج لبناني رسمي من الخروقات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب، حيث يعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال ينفّذ سلسلة ضربات ضد حزب الله، زاعماً أنه رصد "نشاطات شكّلت تهديدا".

وتتمسك لبنان باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أكد مسئولون لبنانيون سابقاً التمسك بالاتفاق وعدم إعطاء الذرائع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن حرب أخرى.

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