البحث الرجعي عن صورة الرجل المذهول والسجين الهزيل يؤكد عدم صحتهما وأنه لا توجد علاقة لهما بما يحدث في سوريا

في ظل الانتشار الواسع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، بما فيها المجالات المشروعة وغير المشروعة، أصبحت هذه التقنيات أداة تُستخدم بشكل متزايد في حملات التضليل، سواء لتشويه السمعة أو كسب التعاطف.

ومع التقدم التكنولوجي، برزت تقنيات "التزييف العميق" كوسيلة لتزييف الأحداث وتضليل الجماهير، خاصة في سياقات الأزمات والحروب.

مؤخرًا، ومع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا منذ يومين، واقتحام سجن صيدنايا في ريف دمشق فجر أمس تصدّر اسم السجن محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي خضم ذلك، انتشرت مشاهد وصور ادُّعي أنها من داخل السجن.

غير أن تحقيقًا أجرته جريدة "الشروق" باستخدام تقنيات البحث الرجعي كشف أن هذه المشاهد والصور ليست إلا أمثلة على "التزييف العميق"، ولا علاقة لها بالأحداث الحقيقية في سجن صيدنايا.

المشهد الأول: صورة السجين المذهول

أثارت صورة لرجل يظهر وكأنه يخرج من فتحة في الأرض، تحت عنوان "رجل مندهش من رؤية وجه بشري بعد تسع سنوات من الحبس داخل حفرة"، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

ولكن عند التدقيق في الصورة، يلاحظ تناقضات واضحة، منها أن الرجل ظهر بلحية وشعر مهندمين، ووجه نظيف خالٍ من الأتربة أو علامات المرض، وهو أمر غير منطقي لمن أمضى سنوات طويلة في حفرة مظلمة.

بعد البحث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبيّن أن الصورة مأخوذة من مقطع فيديو منشور على حساب "sanzaruu" على منصة "تيك توك"، وهو حساب متخصص في إنشاء مقاطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. الفيديو نُشر قبل خمسة أيام، وبلغت مشاهداته 5.3 مليون مشاهدة، ويتضمن عنكبوتًا ضخمًا تم حذفه من الصورة المنتشرة. بذلك، تأكد أن الصورة لا علاقة لها بسجن صيدنايا أو الأحداث الجارية.

رابط الفيديو على تيك توك ويظهر موعد نشره وسياقه المختلف تماما

المشهد الثاني: السجين الهيكل العظمي

انتشر مقطع فيديو آخر مدته 11 دقيقة، يُظهر ما يبدو كأنه تصوير من فتحة زنزانة لسجين لا يتحرك، أشبه بهيكل عظمي، مع زعم أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.

ولكن التحقق كشف أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

السجين ظهر كتمثال بلا حياة أو حركة، وهو ما أثار الشكوك حول واقعية الفيديو.

بالبحث، تبيّن أن المشهد يعود لمجسم معروض في متحف بقايا الحرب في هانوي، فيتنام.

وهذا المجسم يُصوّر سجينًا محليًا اعتقلته حكومة فيتنام الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة خلال حرب فيتنام.

الصورة الأصلية للمجسم منشورة على مواقع عالمية، بما في ذلك ويكيبيديا، منذ عام 2009.

وتؤكد "الشروق" أن البحث الرجعي الخاص بهاتين الصورتين المزورتين والمنسوبتين لسجن صيدنايا، يقتصر عليهما فقط، ولا يشمل أي وقائع أخرى حقيقية وموثوقة، ولا ينال بالطبع من ظهور روايات عن وقائع أكثر بشاعة.