رئيس المفوضية الأوروبية السابق يونكر: يجب أن تعاملوا ترامب باحترام

أشار رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر إلى علاقته بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وذلك خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال يونكر "يجب أن تعاملوا ترامب باحترام وتأخذوا ما يقوله بجدية وتقوموا بإجراء مفاوضات موضوعية معه".

وتابع "ليس كل ما يطرحه ترامب يمكن اعتباره فوضوي بشكل تلقائي".

وشغل يونكر، الذي أكمل عامه السبعين اليوم الاثنين، منصب رئيس المفوضية الأوروبية من عام 2014 وحتى عام 2019 ورئيس وزراء لوكسمبورج من عام 1995 وحتى عام 2013.

وقال يونكر إنه عندما تصاعدت التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال فترة رئاسته للمفوضية، "توصل إلى تفاهم" مع ترامب ساعد في تجنب المزيد من التصعيد".

وأشار إلى أن ترامب "ليس من النوع الذي يبرم اتفاقيات كبيرة – إنه يفضل التوصل إلى اتفاق".

وتحول يونكر إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن الاتحاد ليس في أزمة حقيقية، لكن المزيد من الناس يفضلون المواقف الوطنية على المواقف الأوروبية، كما أن الحكومات أصبح أقل اهتماما بالاتحاد الأوروبي.