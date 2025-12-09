يديعوت أحرونوت: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن ممثلة عن الجيش الإسرائيلي قالت في إحاطة سرية أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن إيران عادت لإنتاج صواريخ باليستية بوتيرة عالية بعد نحو 6 أشهر من حرب الـ12 يوما بين الطرفين.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، سأل أعضاء الكنيست ممثلة الجيش الإسرائيلي التي شاركت في جلسة لجنة الخارجية والأمن أيضا عما إذا كانت هناك خطة جاهزة لهزيمة حماس وتفكيكها، في حال فشلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أجابت بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على بلورة خطة ما زالت "في مراحل التصميم".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قيل إن ترامب مصمم على الانتقال إلى المرحلة الثانية بحلول عيد الميلاد، وأن "حماس تستغل وقف إطلاق النار لإعادة تسليح نفسها في جميع جوانب بناء القوة - التدريب، وعقيدة القتال، وإنتاج الأسلحة، وغير ذلك"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

كما ذُكر في اللجنة أن تركيا تضغط على الولايات المتحدة للمشاركة في قوة تثبيت الاستقرار، لكن إسرائيل ترفض ذلك وهناك خلاف بشأن هذا الموضوع.

ويوم الجمعة الماضي، أبلغت إيران عن إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار، نفذتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في إطار تدريبات في منطقة الخليج العربي.

وبحسب التقارير، فإن التدريبات استمرت يومين وكانت تهدف إلى ردع "التهديدات الأجنبية".

وشملت التدريبات "إطلاقا مكثفا" لصواريخ كروز من طرازات قدر 110، وقدر 380، وقدر 360، بالإضافة إلى صاروخ باليستي من طراز "302".

وذكرت قناة "برس تي في" الحكومية، أن الصواريخ أصابت أهدافا وهمية في خليج عمان، وأن "جميع الأهداف أصيبت بدقة عالية".

وأفاد تقرير "برس تي في" بأن الطائرات بدون طيار التي شاركت في التدريب الإيراني أصابت أهدافا تحاكي "قواعد العدو"، وتم تدميرها أيضا في التدريب.

وذكرت القناة، أنه في اليوم الأول من التدريب، أرسلت سفن الأسطول الإيراني "رسالة حازمة" مع تحذيرات للسفن الأمريكية العاملة في المنطقة.

وقالت بحرية الحرس الثوري إن التدريب ركز أيضا على زيادة استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلى "الروح والمقاومة التي لا تقبل المساومة" لسلاح البحرية الإيراني "في مواجهة أي تهديد".