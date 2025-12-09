مقتل 6 جنود باكستانيين إثر هجوم لمسلحين قرب الحدود مع أفغانستان

قالت ثلاثة مصادر أمنية باكستانية، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ستة جنود.

يأتي الهجوم على منطقة كورام في الوقت الذي تسعى فيه باكستان وأفغانستان جاهدتين للحفاظ على هدنة هشة بعد أن أسفرت اشتباكات حدودية عن مقتل العشرات في أكتوبر، في أسوأ قتال بينهما منذ سيطرة طالبان على كابول عام 2021، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتحمّل إسلام اباد المسئولية عن تصاعد العنف في البلاد لمسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجماتهم على قوات الأمن عبر الحدود. ومن جانبها، تنفي كابول صحة هذه الاتهامات وتقول إن أمن باكستان مشكلة داخلية.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم الذي ذكرت المصادر أنه وقع بين ليلة الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء.

وتدور مناوشات حدودية متقطعة بين كابول وإسلام اباد، اللتين كانتا حليفتين في الماضي، منذ أكتوبر بما في ذلك إطلاق نار كثيف وقع يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وأخفقت ثلاث جولات من محادثات السلام التي استضافتها قطر وتركيا والسعودية في التوصل إلى اتفاق دائم.

وينشط في المناطق الحدودية الجبلية مسلحون إسلاميون من حركة طالبان الباكستانية الذين يخوضون حربا ضد الدولة منذ ما يقرب من 20 عاما. وتؤكد حركة طالبان في أفغانستان عدم وجود علاقة عملياتية بينهما.