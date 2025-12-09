قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حرم جامعة القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء حرم جامعة القدس ببلدة أبو ديس جنوبي شرق القدس.

وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي اليوم، إن "قوات الاحتلال انتشرت بمحيط كليات الآداب والشريعة وكليات أخرى".

يأتي ذلك بعد يوم من "استيلاء طواقم بلدية الاحتلال على محتويات مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة" ، وفق بيان للمحافظة .

وأفاد البيان بأن "القوات الإسرائيلية رفعت علم دولة الاحتلال وأغلقت المكان ومنعت الاقتراب واحتجزت طاقم الحراسة لساعات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان بشدة اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا ، وقال إن "هذا المقر ما يزال مبنى تابعا للأمم المتحدة، ويتمتع بالحصانة ومصان من أي تدخل".