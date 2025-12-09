أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المقر الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية تصعيد «خطير للغاية»، ويمثل انتهاكا كبيرًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لـ «TEN» أن المقر يمثل أهم منشأة تابعة للأمم المتحدة في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أنزلت علم الأمم المتحدة ورفعت العلم الإسرائيلي بدلا منه، كما أنها احتجزت الحراس وصادرت هواتفهم ومقتنياتهم واستدعتهم للتحقيق.

وشدد أن هذا الإجراء يضرب عرض الحائط بالاتفاقيات التي تلزم إسرائيل، كعضو في الأمم المتحدة، باحترام منشآت وموظفي المنظمة وتوفير الحصانة لهم، متابعا: «هذا الأمر يشبه أن يُنزل أحدهم علم الأمم المتحدة من على مقرها في نيويورك ويضع علم دولة أخرى، إنه شيء خطير وغير معقول».

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تضييقاتها على عمل الوكالة في القدس والضفة وغزة، بعد أن أغلقت ست مدارس في القدس، وتخطط الآن لقطع المياه والكهرباء عن باقي المنشآت، وتضع عقبات أمام وصول الموظفين.

وأرجع التصعيد إلى محاولة حسم ملف قضية اللاجئين، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتقد خطأً أن إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين يتم عبر استهداف الأونروا وتصفيتها، متناسين أن قرارات كقرار 194 وحق العودة صدرت قبل إنشاء الوكالة بعام، مؤكدا أن استهداف الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين.

وشدد أن الموضوع سياسي ولا علاقة له بالخدمات التي تقدمها الوكالة، والتي تشمل تعليم قيم التعايش والسلام وحقوق الإنسان والديمقراطية، معقبا: «هم يريدون الفلسطينيين مرتبطين بقيم التوحش والتطرف».

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، باقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مؤكدا أن المقر يبقى تابعاً للأمم المتحدة ولا يجوز المساس بحرمته.