رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى إحياء مشروع «السياحة العربية المشتركة»

دعا رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى إحياء مشروع "السياحة العربية المشتركة" الذي يعكس روح التعاون ويعزز التبادل السياحي بين الدول العربية.

وقال السوداني، خلال حضوره اليوم افتتاح اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، إن استضافة الفعاليات تمثل "خطوة متقدمة لتعزيز مكانة العراق في خارطة السياحة العالمية، وإبراز ما يمتلكه من مقومات ثقافية وحضارية ودينية".

وثمن دور مجلس وزراء السياحة العرب ومنظمة السياحة العربية على اختيار بغداد لتكون عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 خصوصاً وأنّه مثل انطلاقة لمشروعات سياحية جديدة تهدف لتطوير البنية التحتية ودعم السياحة المستدامة.

وذكر السوداني، أن "بغداد تفتح أبوابها لأنشطة الأشقاء العرب بما يعزز التنمية ويرفع قدرات بلداننا ومجتمعاتنا لمواجهة مختلف التحديات"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تولي اهتماماً كبيراً بالسياحة في ظل توجهها لتنويع مصادر الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء، أن "العراق يملك مقومات فريدة ويزخر بالسياحة الدينية والأثرية والتاريخية والبيئية ويعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية، كاشفا عن ضع الخطط لاستثمار البنية التحتية وتوفير الأمن والاستقرار والقيام بحملات التسويق والترويج للوجهات السياحية محلياً ودولياً" .

وجدد السوداني دعم الحكومة العراقية لتنمية القدرات البشرية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على التراث والبيئة وإعادة هيكلة القطاع السياحي، لأن السياحة أداة مهمة من أدوات القوة الناعمة، مؤكدا أن نجاح السياحة يعتمد على التنسيق المشترك والعمل الجماعي بين الدول العربية .

كما دعا السوداني إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو السياحة الرقمية والذكية التي تواكب متطلبات العصر.