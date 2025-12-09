مزارعون يونانيون غاضبون يعطلون رحلات جوية احتجاجا على تأخر الدعم

اقتحم مزارعون غاضبون يحتجون على تأخر صرف الإعانات الزراعية ساحة وقوف الطائرات في المطار الدولي بجزيرة كريت جنوب اليونان يوم الاثنين، وتمكنوا من تجاوز شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لإبقائهم بعيدا.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية عشرات المزارعين وهم يقفون على جزء من مدرج مطار نيكوس كازانتزاكيس الدولي في هيراكليون، كبرى مدن كريت، ما أجبر المطار على تعليق جميع الرحلات.

كما اندلعت اشتباكات قرب مطار مدينة خانيا، ثاني أكبر مدن كريت، حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المزارعين المحتجين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة وقلبوا سيارة دورية للشرطة، وأصيب شخصان بجروح في خانيا وفقا للتقارير.

وتعد هذه الاشتباكات في كريت أحدث تصعيد في احتجاجات المزارعين بسبب تأخر دفع الإعانات الزراعية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب فضيحة كشفت عن مطالبات احتيالية بالحصول على تلك الإعانات.

ونشر المزارعون آلاف الجرارات والمركبات الزراعية الأخرى عند المعابر الحدودية والنقاط الرئيسية على الطرق السريعة في أنحاء البلاد، ما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل متقطع وتهديدهم بقطع الطرق بشكل كامل، وكذلك الموانئ والمطارات.

وكانت شرطة مكافحة الشغب قد أطلقت الغاز المسيل للدموع يوم الجمعة على مزارعين حاولوا إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار الدولي خارج مدينة سالونيك شمال البلاد.

وتقوم الشرطة بفرض تحويلات مرورية في عدة مناطق شمال ووسط اليونان لتجاوز نقاط الإغلاق، فيما أعاقت الحواجز التي أقامها المزارعون على الحدود الشمالية للبلاد مع بلغاريا وتركيا ومقدونيا الشمالية حركة الشاحنات، وتسببت في طوابير طويلة من مركبات الشحن.