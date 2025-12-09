 المجر: معدل التضخم يتراجع إلى 3.8% في نوفمبر الماضي في أدنى مستوى له خلال عام - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 2:56 م القاهرة
المجر: معدل التضخم يتراجع إلى 3.8% في نوفمبر الماضي في أدنى مستوى له خلال عام

بودابست - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 2:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 2:03 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي المجري،  اليوم الثلاثاء، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد في نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى له  منذ عام.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% على أساس سنوي في نوفمبر، رغم أن ذلك كان أبطأ من الارتفاع الثابت البالغ 4.3% في أكتوبر.

وتوقع خبراء الاقتصاد في وقت سابق، تراجع التضخم إلى 4%.

ومع ذلك، ظل معدل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 3% .

وأظهرت البيانات تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 4.1% من 4.2% قبل شهر.

وتراجع النمو السنوي في أسعار المنتجات الغذائية إلى 3.2% من 3.9%، وتراجع التضخم المستند على المرافق إلى 9.8% من 10.7%..

وكانت تكاليف الخدمات أعلى بنسبة 6.5%، رغم أن معدل الانخفاض تراجع من 6.7% المسجلة في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل هامشي بنسبة 0.1% في نوفمبر بعد أن ظلت مستقرة في أكتوبر.


