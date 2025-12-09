أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي المجري، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد في نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% على أساس سنوي في نوفمبر، رغم أن ذلك كان أبطأ من الارتفاع الثابت البالغ 4.3% في أكتوبر.
وتوقع خبراء الاقتصاد في وقت سابق، تراجع التضخم إلى 4%.
ومع ذلك، ظل معدل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 3% .
وأظهرت البيانات تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 4.1% من 4.2% قبل شهر.
وتراجع النمو السنوي في أسعار المنتجات الغذائية إلى 3.2% من 3.9%، وتراجع التضخم المستند على المرافق إلى 9.8% من 10.7%..
وكانت تكاليف الخدمات أعلى بنسبة 6.5%، رغم أن معدل الانخفاض تراجع من 6.7% المسجلة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل هامشي بنسبة 0.1% في نوفمبر بعد أن ظلت مستقرة في أكتوبر.