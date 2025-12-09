سلوت عن أزمته مع صلاح: أنا مهذب لكني لست ضعيفا

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أنه بطبعه هادئ ومهذب، لكن ذلك لا يعني أنه ضعيف، وذلك عقب تصريحات محمد صلاح التي هاجم فيها المدرب بعد استبعاده من التشكيل الأساسي في المباريات الأخيرة.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا: "أنا هادئ ومهذب، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف. الأمر متروك لنا كالنادي للرد، ويمكنكم أن تروا أنه ليس هنا".

وعن إمكانية أن تكون مباراة صلاح الأخيرة مع ليفربول، أضاف سلوت:" لا أعلم، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي".

واستبعد سلوت محمد صلاح من قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بعد تصريحاته الأخيرة، التي ألمح فيها إلى إمكانية الرحيل عن قلعة أنفيلد، مشيرًا إلى أن هناك شخصًا لا يريد استمراره مع الفريق، وأن النادي لم يفي ببعض وعوده تجاهه.