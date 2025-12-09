قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات يشهد تخفيضات تشمل معظم طرازات السيارات، بنسب تتراوح من 25% إلى 30%، مؤكدا أن الأسعار أصبحت «منافسة جدًا».

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» أسباب الانخفاض إلى عدة عوامل، أولها استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى التيسيرات التي حدثت بشأن عمليات الاستيراد، وثالثا افتتاح 8 خطوط إنتاج محلية جديدة منذ بداية العام، والتي أدت إلى زيادة المعروض.

وأشار إلى أن دخول وكلاء جدد للسوق المصري أدى إلى خلق حالة من المنافسة الشديدة، موضحا أن حرص كل وكيل على الحفاظ على حصته التسويقية دفعه إلى الدخول في منافسة خفض الأسعار.

وعلى صعيد سوق السيارات المستعملة، أكد أن تجار القطاع «لم يكونوا يريدون أن يصدقوا» بوجود انخفاض في الأسعار؛ لكن السوق أجبرهم على ذلك.

وأضاف أن «عملية التخفيضات المتلاحقة والشائعة في السوق أجبر الجميع على التراجع في الأسعار بشكل إجباري»، منوها أن التراجع في أسعار السيارات المستعملة كان «كبيرًا»، ووصلت قيمة الانخفاض في بعض السيارات إلى 150 وحتى 200 ألف جنيه.