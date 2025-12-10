أثينا: ألمانيا وافقت على عدم إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي، يقضي بعدم مطالبتها باستعادة طالبي اللجوء حتى دخول نظام معدل للجوء الأوروبي حيز التنفيذ.

وبموجب الاتفاق، لن تتم إعادة طالبي اللجوء الذين دخلوا اليونان بشكل غير نظامي ثم سافروا إلى دولة مثل ألمانيا قبل 12 يونيو 2026، وفقا لما ذكرته وزارة الهجرة اليونانية.

وأضافت الوزارة، أن حوالي 515 ألف حالة مما يسمى بـ"حالات دبلن"، وقعد أكثر من 100 ألف منها خلال السنوات الأربع الماضية، لن يتم نقلها من ألمانيا إلى اليونان بأثر رجعي.

ومع ذلك، تخضع عمليات النقل بموجب نظام دبلن التابع للاتحاد الأوروبي لمهلة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ موافقة الدولة المستقبلة على تحمل مسئولية الفرد الذي دخلها.

ونتيجة لذلك، أصبحت ألمانيا مسئولة عن العديد من طالبي اللجوء الذين أشارت إليهم اليونان بالفعل، ولم يعد من الممكن إعادتهم على أي حال.