بنجلاديش تستعد لشراء مقاتلات من طراز يوروفايتر تايفون من إيطاليا

تسعى بنجلاديش، لشراء طائرات من طراز "يوروفايتر تايفون"، في إطار جهودها الواضحة لتحديث إمكانياتها الدفاعية الجوية.

وأعلن سلاح الجو البنجلاديشي، اليوم الثلاثاء، توقيعه خطاب نوايا مع مجموعة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في صناعة الطيران والدفاع يشمل هذه الطائرات المقاتلة.

ولم يكشف البيان، عن عدد الطائرات أو الشروط المالية للصفقة المحتملة.

يشار إلى أن تحالفا يضم أربع دول هي المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا قد طور طائرة "يوروفايتر تايفون".

وتعد هذه الطائرة الأسرع من الصوت من بين الطائرات المقاتلة متعددة المهام الأكثر تطورا في العالم، حيث يصل أقصى ارتفاع تشغيلي لها إلى حوالي 55 ألف قدم، وفقا لشركة ليوناردو.