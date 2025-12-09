سيلفستر ستالوني يتسلّم جائزة مركز جون كينيدي للفنون الأدائية

أعرب الفنان الأمريكي سيلفستر ستالون عن سعادته بعد تسلّمه جائزة مركز جون كينيدي للإنجازات في مجال الفنون الأدائية ليلة أمس.

وقال ستالون عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: "تشرفت بتسلّم جائزة مركز جون كينيدي هذا العام، وهي ميدالية تُمنح عن الإنجازات في مجال الفنون الأدائية.. شكرًا على الدعم المستمر طوال العام".

وخلال الاحتفالية نفسها، جرى تكريم كلٍّ من المغنية غلوريا جاينور، ومغني موسيقى الريف جورج سترايت، ونجم فيلم The Phantom of the Opera مايكل كروفورد، وفرقة الروك "كيس".

ومن ناحية أخرى، يستعد ستالون لإصدار مذكراته الشخصية في مارس المقبل، والتي أطلق عليها اسم "Steps خطوات"، واختار لصورة الغلاف تلك اللقطة الشهيرة له أثناء تسلّق مدرج الفنون في فيلادلفيا خلال تصوير فيلمه المعروف Rocky.