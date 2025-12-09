بريطانيا تستضيف مؤتمرا لبناء السلام في إسرائيل وفلسطين شهر مارس المقبل

قالت المملكة المتحدة إنها ستستضيف مؤتمرًا مهمًا لبناء السلام في 12 مارس من العام المقبل، للمساعدة في إنشاء صندوق السلام الدولي لإسرائيل وفلسطين.

وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان عبر موقعها الرسمي، مساء الثلاثاء، أن المؤتمر سيجمع قادة المجتمع المدني من مختلف أنحاء المنطقة، ويلبي تعهد رئيس الوزراء البريطاني باستضافة الحدث، وإنشاء صندوق يمكنه توفير التمويل طويل الأجل والمطلوب لجهود بناء السلام؛ من أجل تغيير حقيقي.

وذكرت أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي قادته الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وخطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة، أتاحا فرصةً بالغة الأهمية لتحقيق سلام وأمن دائمين في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الاتفاق والخطة ساهما في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء، ووصول المساعدات إلى غزة تدريجيًا، مؤكدة أن المملكة المتحدة تدفع من أجل رفع جميع القيود المفروضة؛ حتى يتسنى إيصال الإمدادات الإنسانية بالسرعة والكمية المطلوبتين إلى القطاع، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفتت المملكة المتحدة إلى أنها تعمل مع شركائها، على الصعيدين الميداني والدولي، لضمان جاهزية منظمات المجتمع المدني في فلسطين وإسرائيل، لقيادة جهود تعزيز الاستقرار على المدى الطويل، ودفع عجلة التقدم نحو حل الدولتين، بما يضمن السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفايت كوبر: «بعد عامين من المعاناة المروعة، مرّ شهران على سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تقوده الولايات المتحدة؛ لكنه لا يزال هشًا للغاية، ولا يزال الطريق طويلًا لتنفيذ خطة العشرين نقطة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتحقيق سلام عادل ودائم».

وأكدت أن «المؤتمر المزمع عقده خطوة حاسمة؛ إذ يجمع بين ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي لبناء أرضية مشتركة بين مجتمعاتهم، وتحدي الانقسامات الراسخة، والعمل نحو مستقبل يمكن للدولتين أن تعيشا فيه جنبًا إلى جنب في سلام وأمن».

وأفادت بأن «الاجتماع الذي تستضيفه المملكة المتحدة سيجمع خبراء بناء السلام الدوليين ومنظمات المجتمع المدني من الشرق الأوسط، لرسم خريطة بناء السلام الحالي، ودعم إنشاء صندوق السلام الدولي لإسرائيل وفلسطين».

وصرحت بأن «الصندوق سيدعم الأنشطة التي تجمع الإسرائيليين والفلسطينيين للحد من العنف، وبناء الثقة، وتهيئة الظروف لسلام دائم وعادل».