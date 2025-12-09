 الكرملين: بوتين لا يريد استعادة الاتحاد السوفيتي أو مهاجمة الناتو - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 5:12 م القاهرة
الكرملين: بوتين لا يريد استعادة الاتحاد السوفيتي أو مهاجمة الناتو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 4:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 4:35 م

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن المزاعم الأوروبية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استعادة الاتحاد السوفيتي خاطئة، ووصف الادعاءات بأن بوتين يخطط لغزو دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "غباء تام".

وفي عام 2005، وصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين لأن عشرات الملايين من الروس أصبحوا فقراء بينما تواجه روسيا نفسها خطر التفكك.

ويقول قادة غربيون أنه إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فسوف يهاجم حلف الناتو يوما ما.

ونفى بوتين مرارا أن تكون لديه أي خطط لمهاجمة حلف الناتو وقال إن مثل هذه الخطوة ستكون حمقاء بالنسبة لروسيا نظرا للتفوق العسكري التقليدي للحلف على روسيا، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الاثنين، إن بوتين يريد استعادة "الاتحاد السوفيتي القديم" وإن على أوروبا أن تدافع عن نفسها ضد نوايا روسيا.


