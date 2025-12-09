اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا

أجرت اليابان تقييما لحجم الأضرار، اليوم الثلاثاء، وحذرت المواطنين من احتمال حدوث هزات ارتدادية، بعدما شهدت المنطقة وقوع زلزال بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار طفيفة وتعرض المناطق الساحلية للمحيط الهادئ لموجات مد عاتية (تسونامي).

وأعلنت هيئة إدارة الحرائق والكوارث إصابة ما لا يقل عن 34 شخصا، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن معظم الإصابات نتجت عن التعرض لأجسام متساقطة.

ومن جهتها، أبلغت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، الصحفيين بتشكيل فريق عمل طارئ لتقييم حجم الأضرار بصورة عاجلة، حيث قالت: "إننا نضع حياة الأفراد في المقام الأول، ونبذل قصارى جهدنا".

وفي جلسة برلمانية عُقدت اليوم الثلاثاء، تعهدت تاكايشي بأن تواصل الحكومة بذل قصارى جهدها، وذكّرت المواطنين بضرورة حماية أرواحهم.

ووقع الزلزال عند حوالي الساعة 1115 مساء في المحيط الهادئ، على بعد نحو 80 كيلومترا من ساحل آوموري، المقاطعة الواقعة في أقصى شمال جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.