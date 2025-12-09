حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة تقلبات جوية تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، موضحة أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق أخرى.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، صباح الثلاثاء، أن الأمطار المتوقعة قد تعيق مستوى الرؤية على الطرق، خاصة مع بداية الأسبوع المقبل الذي سيشهد عودة الشبورة المائية بشكل أكبر على معظم الطرق السريعة والزراعية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

وأكدت أن الأمطار والرذاذ المصاحب لها يتسببان في ضعف مستوى الرؤية الأفقية، داعية قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالسرعات المنخفضة واتباع تعليمات المرور حرصًا على السلامة العامة.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد أن السحب الرعدية المصحوبة بالبرق والرعد قد تنشط قبل سقوط الأمطار في بعض المناطق، مع احتمالية تساقط حبات البرد؛ وهي كرات ثلجية صغيرة تتساقط في فترات ذروة عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة خلال فترات النشاط الرعدي.