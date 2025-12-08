قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتًا إلى أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 20 إلى 19 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن الأجواء تتراوح ما بين المعتدلة إلى المائلة للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مشيرًا إلى أنها باردة بشكل كبير خلال ساعات المساء.

وذكر أن نشاط الرياح يزيد من الشعور بانخفاض الحرارة وبرودة الطقس، ذاكرًا أنه مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وحذر من أن الرياح تؤدي إلى ارتفاع الأمواج على السواحل الشمالية الغربية، خاصة شواطئ محافظتي الإسكندرية ومطروح.

وأوضح أن البلاد تتأثر اليوم، بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ يعمل على تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الجمهورية.

وتوقع أن تشهد محافظات ومدن الساحل الشمالي وبعض محافظات الوجه البحري فرص أمطار اليوم، تتراوح ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، محذرًا من أنها قد تصل إلى غزيرة بحلول ساعات المساء.

وأشار إلى أن الأمطار تمتد مساء إلى بعض المحافظات الداخلية، كجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، متوقعًا استمرار فرص الأمطار على محافظات الشمال حتى نهاية الأسبوع.