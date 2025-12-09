هولندا تتجه لتشكيل حكومة أقلية بعد انتخابات غير حاسمة

قال سيبراند بوما، السياسي السابق الذي عينه البرلمان للإشراف على عملية تشكيل حكومة جديدة، اليوم الاثنين، إن الأحزاب الليبرالي اليساري والديمقراطي المسيحي والليبرالي اليميني الهولندية ترغب في التفاوض بشأن تشكيل ائتلاف أقلية حاكمة.

وقال إنه يتعين على الأحزاب الثلاثة أن تسعى إلى إيجاد أساس "لحكومة مستقرة"، وذلك بعد ستة أسابيع تقريبا من إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقضى بوما ثلاثة أسابيع في تقييم الخيارات المتاحة لتشكيل ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الليبراليين اليساريين 66، الذي ظهر كأكبر حزب، وحزب النداء الديمقراطي المسيحي. وقد صاغت الأحزاب مبادئ الائتلاف.

ودعا في تقريره الختامي إلى إجراء محادثات مع الأحزاب الأخرى، لكنه أضاف أنه لا يرى حاليا "أي إمكانية لتشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية مستقرة في البرلمان".

وفي برلمان منقسم للغاية، يحتاج حزب الديمقراطيين الليبراليين اليساريين 66 الذي يرأسه روب جيتن إلى ثلاثة شركاء في الائتلاف على الأقل للحصول على الأغلبية. وقد ثبت أن العملية صعبة، حيث تمتلك 15 حزبا مقاعد في البرلمان. وكان تشكيل الائتلاف الأخير بعد انتخابات عام 2023 قد استغرق سبعة أشهر.