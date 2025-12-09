مكتب نتنياهو: اللقاءات مع سوريا لم تصل في أي مرحلة إلى اتفاقات أو تفاهمات

نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما ورد بأحد التقارير الصحفية بشأن رفض نتنياهو، توقيع اتفاقية أمنية مع سوريا شهر سبتمبر الماضي، تم التوصل إليها بوساطة أمريكية.

وقال في بيان، مساء الثلاثاء: «كانت هناك اتصالات واجتماعات برعاية واشنطن بخصوص سوريا، لكنها لم تصل إلى اتفاقات وتفاهمات».

والأحد الماضي، أفادت تقارير إعلامية عبرية، بأن نتنياهو، قال في اجتماع للسفراء الإسرائيليين، إن إسرائيل تعتزم البقاء في منطقة عازلة في جنوب سوريا.

وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح من جنوب سوريا، لكنه يريد البقاء في تلك المناطق.

ويوم السبت، اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، إسرائيل بتصدير الأزمات إلى دول أخرى و«محاربة الأشباح».

وكان الشرع يشير إلى الغارات والضربات الجوية المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا.

ودعا مرة أخرى إلى إعادة العمل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي حدد الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد حرب أكتوبر 1973.

وبعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، نشرت إسرائيل جنوداً في المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة بين مرتفعات الجولان والأراضي التي تسيطر عليها سوريا، بما في ذلك على الجانب السوري من جبل حرمون.



