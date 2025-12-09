 ضبط قائد سيارة أجرة امتنع عن تحميل الركاب بالبحيرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 4:34 م القاهرة
ضبط قائد سيارة أجرة امتنع عن تحميل الركاب بالبحيرة

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 4:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 4:21 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على قائد سيارة أجرة امتنع عن تحميل الركاب من منطقة بالبحيرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصورة بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن امتناع قائد سيارة أجرة عن تحميل الركاب من أحد المناطق بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص"، وقائدها (عاطل- مقيم بمنطقة دمنهور "لا يحمل رخصة قيادة ") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها.

