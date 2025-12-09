خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور وتعطّل جزئي بحركة القطارات

أكد مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقوع حادث خروج عربات القطار الروسي رقم 3503 (أسيوط/القاهرة)، مساء اليوم الاثنين، في المسافة بين محطتي بشتيل وبولاق الدكرور.

وقال المصدر لـ"الشروق" إن الحادث وقع قبل قليل، ما أدى إلى توقف جزئي لحركة القطارات على الخطين الطالع والنازل، تمهيدًا لرفع عربات القطار وإعادتها على السكة. وأضاف أنه تم فورًا إخطار الجهات المعنية والمسؤولين، وجارٍ الدفع بأوناش لرفع العربات.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع على خط (أسوان/القاهرة)، حيث خرجت ثلاث عربات من القطار الروسي أثناء قدومه من أسيوط باتجاه القاهرة.

وشدد على عدم وقوع أي إصابات، إلا أن الحادث تسبب في تعطّل حركة القطارات القادمة من الصعيد لأكثر من ساعة، بينما تسير القطارات المتجهة من محطة بشتيل إلى الصعيد بسرعة منخفضة بسبب وجود معدات الرفع وفرق الطوارئ في موقع الحادث.