البحيرة ترفع درجة الاستعداد والتأهب لسقوط الأمطار المتوقعة غدًا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع المراكز والمدن، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي تأثيرات محتملة لحالة عدم الاستقرار الجوي.

ويأتي ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى احتمالية تعرض محافظة البحيرة، غدًا الثلاثاء، لأمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وأكدت محافظ البحيرة، استمرار حالة الجاهزية والاستنفار التام، والتواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، مع تمركز المعدات والآلات وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو مطالب للمواطنين، خاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الطقس وتجمعات مياه الأمطار.

وشددت على ضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات وإدارة الأزمات والكوارث والوحدات المحلية وشركة مياه الشرب، وشركات الكهرباء والصرف الصحي والحماية المدنية، لضمان التعامل الفوري والفعّال مع أي طارئ.

ونوهت بالانعقاد الدائم لغرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

وأكدت ضرورة الجاهزية الكاملة لمعدات شفط المياه والسيارات المجهزة للتدخل السريع، ومراجعة معدات الإغاثة والطوارئ.

ولفتت إلى التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل السريع مع الأعطال المحتملة، وإزالة أي معوقات قبل بدء موجة الطقس.

وأشارت إلى مراجعة أعمدة ومحولات الكهرباء والتأكد من سلامتها، ورفع جاهزية فرق الطوارئ بالطرق وشركات المرافق.