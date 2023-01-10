مقتل 15 إرهابيا في عملية لقوات الأمن الصومالية بإقليم شبيلي الوسطى

قُتل 15 عنصرا من ميليشيات الخوارج الإرهابية، اليوم الثلاثاء، في عملية نوعية نفذتها قوات الأمن والمخابرات الصومالية في منطقة "حوادلي" بمحافظة شبيلي الوسطى.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن من بين القتلى قياديين بارزين أحدهما يُدعى "فرحان"، والآخر "إسماعيل إبراهيم حاجي حسين"، وهما حاكما قريتي "حوادلي" و"جميعو"بإقليم شبيلي الوسطى.

يذكر أن وكالة الأنباء الصومالية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 8 عناصر من ميليشيات الخوارج الإرهابية بمنطقة بوق أقبلي جراء اقتتال نشب بينهم حول إطلاق سراح زعماء عشائر تم اختطافهم بمحافظة هيران.

كما أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة، أمس الاثنين، مقتل 61 عنصرا من ميليشيات الخوارج في عملية مخططة نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة "حوادلي" بإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.