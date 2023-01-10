ضبط 1750 حالة إشغال في حملات متزامنة بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضبط 1750 حالة إشغال خلال حملات متزامنة شنها رؤساء الأحياء لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء، والتصدي لجميع المخالفات ورفع معوقات حركة المرور.

وشنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالاشتراك مع حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات وعربات الباعة الجائلين استهدفت شوارع محمد نجيب، العيسوي، ميامي، الاكاديمية، ملك حفني، أديب معقد والشهر العقاري ووادي الملوك، ومنطقه السيوف قبلي شارع ابن سلامه، منطقه دربالة، شارع مسجد سيدي بشر، شارع أبو رديس، خالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن ضبط 1123 حالة إشغال متنوع.

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد، بحملة لإزالة الإشغالات شملت شوارع الإبياري، الميناء الشرقية، الغرفة التجارية، الشهداء، سويتر، بولانكي، ابن الخطاب، إسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثي، أبو الفدا، مسجد العطارين، صفية زغلول، سعد زغلول، الإسكندر الأكبر، شامبليون، طريق الجيش، ميدان سعد زغلول، الطريق الدائري، ميدان محطة مصر، الخديوي، المحكمة، البلينا، محمود سلامة حجازي، كليه الطب، السلطان حسين، شرم الشيخ، عمر لطفي، بورسعيد، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام، الأدريايتك، عمر زعفان، هليوبوليس، أحمد قمحه، النبيل عمر إبراهيم، وعلي عباس الحلواني، وأسفرت الحملة عن ضبط 537 حالة إشغال متنوع و203 حواجز حديدية.

وشهد حي المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة، حملة لإزالة الإشغالات، شملت شوارع تقاطع شارعي 25 و16 و45 ومتفرعاته، طريق الكورنيش، عزبة اسكوت، ميدان المندرة الكوبري، النبوي المهندس، الملك السياحي، منطقة الحرمين وأسفرت الحملة عن التحفظ على 90 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل حملاتها الدورية والمفاجئة على مستوى الأحياء لإزالة جميع الإشغالات والتعديات.