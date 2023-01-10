الصحة اللبنانية ترفع الدعم عن حليب الأطفال لضمان توافره بالأسواق

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض رفع الدعم بشكل كامل عن حليب الأطفال، مؤكدا أن السبب الرئيسي الذي دفع الوزارة لاتخاذ هذا القرار هو ضرورة تأمين الحليب للأطفال وليس للتجار الذين يستغلون هذا الدعم ويعمدون إلى تهريب الحليب وبيعه في السوق السوداء.

وأضاف - في تصريحات له اليوم الثلاثاء - أنه اتجه منذ توليه الوزارة إلى وضع حد للفوضى التي عمت سوق الدواء والحليب منذ بدء الأزمة المالية، مشيرا إلى أن حليب الأطفال ليس كالدواء ولا يمكن تتبع حركته لأن ليس على علبه مدون عليها كود مخصص، كما أن شراءه لا يحتاج إلى وصفة طبية ما يسهل شراء كميات كبيرة منه من دون حسيب أو رقيب.

وتابع أن الوزارة لاحظت أن الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم التي يتم استيرادها والتي تفوق حاجة البلد تختفي من السوق بعد وقت قليل من وصولها.

وقال الأبيض إن شركات مستوردة أبلغت الوزارة استعدادها لتأمين حليب الأطفال بكميات كبيرة بعد رفع الدعم.

ولفت وزير الصحة العامة اللبناني إلى أن الهدف الأساسي من استراتيجية الوزارة في موضوع الدواء يكمن في ترشيد الدعم من خلال وضع نظام واضح يؤمن بالمال المتوافر شراء الدواء المطلوب للمرضى من دون أي تقصير.