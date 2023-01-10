نهال عنبر تنفي تدهور الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

قالت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الطبية بنقابة المهن التمثيلية، إن تدهور الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني شائعة، مؤكدة أن الفنان القدير بصحة جيدة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الفنان القدير متواجد في منزله ولا يعاني أية مشكلة، مؤكدة أنها تواصلت مع الأسرة للاطمئنان على صحة «السعدني».

واستنكرت استهداف الشائعات للفنانين في الفترات الأخيرة، معقبة: «مش فاهمة إيه الشائعات اللي بتطلع كل شوية دي، من كام سنة طلعوا النعش بتاعي.. وأؤكد صلاح السعدني زي الفل ومفيش أي حاجة».

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان الكبير صلاح السعدني.